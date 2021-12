Ucraina, la telefonata fra Biden e Putin dura 50 minuti (Di giovedì 30 dicembre 2021) La telefonata fra Joe Biden e Vladimir Putin dedicata all’Ucraina e alle garanzie di sicurezza chieste da Mosca è terminata dopo 50 minuti, ha reso noto la Casa Bianca. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lafra Joee Vladimirdedicata all’e alle garanzie di sicurezza chieste da Mosca è terminata dopo 50, ha reso noto la Casa Bianca. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

infoitesteri : La seconda telefonata Biden-Putin in un mese: la mossa del Cremlino per il disgelo sull’Ucraina - Dome689 : RT @Open_gol: Nuovo faccia a faccia (virtuale) tra Biden e Putin - Ailand1992 : RT @Open_gol: Nuovo faccia a faccia (virtuale) tra Biden e Putin - Open_gol : Nuovo faccia a faccia (virtuale) tra Biden e Putin - raffaellamucci1 : RT @formichenews: In attesa della telefonata tra Biden e Putin, Russia e Usa si scontrano sul piano informativo. Messaggi e segnali inviati… -