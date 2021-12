Tutti i bonus in scadenza il 31 dicembre 2021: ecco come usarli (Di giovedì 30 dicembre 2021) I bonus stanno per scadere, almeno per quest’anno: c’è tempo fino a domani, 31 dicembre 2021, per approfittarne. Altroconsumo fa il punto della situazione. Si parte dal bonus rubinetti: i lavori andranno eseguiti entro domani mentre da gennaio 2022 sarà possibile inserire la propria richiesta sulla piattaforma così da ottenere l’incentivo. Entro il 31 dicembre si può beneficiare anche del bonus facciate, dunque di interventi di recupero o di restauro della facciata esterna degli edifici che consentono di ottenere una detrazione sulle spese sostenute che è pari al 90 per cento. Da gennaio 2022 il bonus facciate resta ma cala al 60 per cento. Per spendere il bonus mobili ed elettrodomestici, e dunque per avere la detrazione del 50 per cento della spesa ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 dicembre 2021) Istanno per scadere, almeno per quest’anno: c’è tempo fino a domani, 31, per approfittarne. Altroconsumo fa il punto della situazione. Si parte dalrubinetti: i lavori andranno eseguiti entro domani mentre da gennaio 2022 sarà possibile inserire la propria richiesta sulla piattaforma così da ottenere l’incentivo. Entro il 31si può beneficiare anche delfacciate, dunque di interventi di recupero o di restauro della facciata esterna degli edifici che consentono di ottenere una detrazione sulle spese sostenute che è pari al 90 per cento. Da gennaio 2022 ilfacciate resta ma cala al 60 per cento. Per spendere ilmobili ed elettrodomestici, e dunque per avere la detrazione del 50 per cento della spesa ...

