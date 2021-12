Tutti gli step del down di Fortnite e il regalo promesso agli utenti che l’hanno sperimentato (Di giovedì 30 dicembre 2021) Cinque ore. Questo il lasso di tempo in cui Fortnite è andato down, lasciando centinaia di milioni di utenti senza uno dei giochi online più utilizzati al mondo. Il messaggio che Tutti vedevano comparire provando a giocare era “Non hai il permesso di giocare a Fortnite”. I social si sono riempiti di segnalazioni, con qualcuno che ha fatto battute e meme anche in Italia, per un down Fortnite che si è fatto sentire parecchio durante le vacanze natalizie che – ancora una volta – prevedono l’isolamento per moltissime persone colpite dal coronavirus o entrate in contatto con Omicron. We are investigating login, matchmaking and other issues. We will update you when the issues are resolved. pic.twitter.com/p9TwuvGEXt — Fortnite Status ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Cinque ore. Questo il lasso di tempo in cuiè andato, lasciando centinaia di milioni disenza uno dei giochi online più utilizzati al mondo. Il messaggio chevedevano comparire provando a giocare era “Non hai il permesso di giocare a”. I social si sono riempiti di segnalazioni, con qualcuno che ha fatto battute e meme anche in Italia, per unche si è fatto sentire parecchio durante le vacanze natalizie che – ancora una volta – prevedono l’isolamento per moltissime persone colpite dal coronavirus o entrate in contatto con Omicron. We are investigating login, matchmaking and other issues. We will update you when the issues are resolved. pic.twitter.com/p9TwuvGEXt —Status ...

Advertising

ladyonorato : A fronte di queste risultanze scientifiche, il governo #Draghi impone supergreenpass per tutti i trasporti. Cioè va… - RobertoBurioni : Il casco è obbligatorio per i motociclisti. Il casco non protegge al 100%, ma al 40%. Ve lo mettete tutti senza pro… - sportface2016 : +++Dal 10 gennaio tutti i giocatori e tutti gli sportivi non vaccinati non potranno frequentare spogliatoi, palestr… - PRCPadova : @ilruttosovrano Tutti gli altri detenuti che da più di 20 mesi convivono col Covid, non contano? - Paoblog : @disinformatico se interessa 'Gli sconti pedaggio BreBeMi 2022, sono stati confermati nella misura di: – 30% sui pe… -