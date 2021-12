Francesco_Rizz_ : RT @orizzontescuola: “Troppi casi Covid”, l’azienda sanitaria locale chiede la chiusura delle scuole Sud Sardegna - orizzontescuola : “Troppi casi Covid”, l’azienda sanitaria locale chiede la chiusura delle scuole Sud Sardegna - calciomercatoit : #coronavirus, il report settimanale della #FondazioneGIMBE: impennata di nuovi casi, i troppi tamponi possono ingol… - ChristianGerde2 : RT @ilmessaggeroit: Omicron, impennata di nuovi casi: +80% in 7 giorni. Gimbe: «Testing in tilt, troppi falsi negativi» - DoctorWho744 : @ilmessaggeroit impennata di nuovi casi, ma abbiamo troppi negativi??? ma li leggete i titoli quando li scrivete??? -

Ultime Notizie dalla rete : Troppi casi

Siracusa News

"il sistema di testing è già in tilt, ci sonofalsi negativi nei tamponi antigenici e con l'emersione di un numero enorme disi rischia un lockdown di fatto, indipendentemente dalla ...'Il sistema di testing è già in tilt e sonoi falsi negativi dei tamponi antigenici '. Leggi ... rispetto alla precedente, c'è un aumento di nuovi(320.269 vs 177.257) e dei decessi (1.024 ...Como è la nona provincia con la più alta incidenza di casi Covid ogni 100mila abitanti. E’ quanto emerge dal nuovo monitoraggio della fondazione Gimbe, che indica come 45 Province abbiano un’incidenza ...Il monitoraggio della Fondazione Gimbe evidenzia come nella settimana di Natale si sia registrata un’impennata di oltre l’80% dei nuovi casi di Covid-19, una crescita del 20,4% di ricoverati con sint ...