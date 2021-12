Trasporti pubblici e hotel vietati ai No Vax | niente quarantena chi ha la terza dose | ecco tutte le regole per il 2022

Advertising

lapoelkann_ : Circa 1000 ricoverati negli ultimi 2 giorni. Potenziare sanità, lavoro agile, trasporti pubblici, sistemi areazione… - ilpost : Le mascherine saranno sempre obbligatorie all'aperto, in alcuni luoghi al chiuso e sui trasporti pubblici servirann… - Elewhatelse3 : RT @LVDA_Acid: Il Super Green Pass per i trasporti pubblici locali sarà la fine politica di tutti i partiti. Nessuno escluso - vipetricciuolo : RT @GiorgiaMeloni: Il Governo ha perso tempo puntando tutto sul green pass, pensando erroneamente che questo potesse contenere il contagio… - RosaniFlavia : RT @LVDA_Acid: Il Super Green Pass per i trasporti pubblici locali sarà la fine politica di tutti i partiti. Nessuno escluso -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporti pubblici

Il governo Draghi ha approvato il nuovo decreto Covid che cambia le regole per la quarantena e impone il Green pass rafforzato per ilocali e regionali. Cambiano anche le capienze degli stadi: tornano al 50% per gli impianti all'aperto e al 35% per quelli al chiuso. Le nuove regole andranno in vigore a partire ...... daialle fiere. Lei, però, ne chiede l'estensione a tutto il mondo del lavoro... 'È la ... agenzie fiscali ed entinon economici), che garantisce aumenti medi di 105 euro e arretrati ...Il nuovo decreto non prevede l’estensione dell’obbligo di green pass rafforzato per alcune categorie di lavoratori di ristoranti, trasporti e fiere ...«Quella che stiamo vivendo è una sfida tra l’intelligenza di chi governa, con il consenso del 90% degli italiani, e l’intelligenza del virus. Per il momento la ...