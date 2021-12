Trasporti, Anm avvisa: Oltre il 25% degli autisti out per Covid, servizio ridotto del 20% (Di giovedì 30 dicembre 2021) “La situazione emergenziale conseguenza della quarta ondata della pandemia di Covid in atto sta condizionando pesantemente anche il servizio di trasporto di superficie, a causa dell’incremento vertiginoso degli eventi di malattia tra gli autisti in gran parte attribuibili al Covid o alla quarantena da Covid”. È quanto si legge in una nota stampa dell’Azienda Napoletana Mobilità dove si spiega che “mediamente in questo periodo, infatti, Oltre il 25% della forza di autisti di Anm sta risultando assente o comunque indisponibile a causa del Covid. Peraltro, buona parte delle assenze non sono preventivabili in tempo utile per poter rimediare attraverso la rimodulazione dei servizi degli autobus”. Per far fronte a tale ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 dicembre 2021) “La situazione emergenziale conseguenza della quarta ondata della pandemia diin atto sta condizionando pesantemente anche ildi trasporto di superficie, a causa dell’incremento vertiginosoeventi di malattia tra gliin gran parte attribuibili alo alla quarantena da”. È quanto si legge in una nota stampa dell’Azienda Napoletana Mobilità dove si spiega che “mediamente in questo periodo, infatti,il 25% della forza didi Anm sta risultando assente o comunque indisponibile a causa del. Peraltro, buona parte delle assenze non sono preventivabili in tempo utile per poter rimediare attraverso la rimodulazione dei serviziautobus”. Per far fronte a tale ...

