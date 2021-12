Tragedia negli Stati Uniti | uccide la figlia di 16 anni scambiandola per un ladro

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Tragico incidente in una periferia dell’Ohio : un uomo ha ucciso per errore suadi 16con un’arma da fuoco pensando che fosse un intruso in casa. I fatti risalgono a mercoledì mattina...

Ha sparato e ucciso sua figlia di 16 anni, Janae Hairston, in casa scambiandola per un ladro. Laè accaduta a Columbus, capitale dell'Ohio,Usa. L'uomo ha preso l'arma che aveva in casa e ha fatto fuoco contro quello che credeva fosse un intruso dopo che era scattato il sistema d'...Con la pandemia,Stati Uniti, sono aumentati gli episodi di violenza con armi da fuoco: secondo il sito Gun Violence Archive, in tutto il Paese sono stati oltre 44 mila i morti dall'inizio dell'...Figlia anche questa, come tante negli Stati Uniti, della facilità di poter disporre e utilizzare armi. Sull’episodio è stata aperta un’inchiesta, ma al momento non è stato contestato alcun reato Immed ...L’uomo è morto nel reparto d’urgenza: era stato ucciso accidentalmente da un bambino di età inferiore ai due anni. Il bambino ha preso la pistola scambiandola per un giocattolo e ha aperto il fuoco, s ...