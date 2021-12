Traffico Roma del 30-12-2021 ore 20:00 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Luceverde Roma dalla redazione Buonasera ben Trovati al microfono Sonia cerquetani incidente con difficoltà di transito sul percorso Urbano della A24 per Teramo dal raccordo anulare a via Dei Fiorentini verso la tangenziale est direzione centro anche in uscita dalla città dalla tangenziale est a via Togliatti incidente con disagi al Traffico poi su via di Casal Bertone altezza via Asinari di San Marzano file per Traffico e lavori in uscita da Roma sulla via Salaria tra la tangenziale è l’aeroporto dell’Urbe rallentamenti e code sulla Cassia tra via di Grottarossa via della Giustiniana nelle due direzioni rallentamenti anche sulla Prenestina altezza via di Torrenova nulla da segnalare sul Raccordo Anulare lungo le due carreggiate domani pomeriggio ho appuntamento con lo sport per la decima edizione di We run Rome gara ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 dicembre 2021) Luceverdedalla redazione Buonasera ben Trovati al microfono Sonia cerquetani incidente con difficoltà di transito sul percorso Urbano della A24 per Teramo dal raccordo anulare a via Dei Fiorentini verso la tangenziale est direzione centro anche in uscita dalla città dalla tangenziale est a via Togliatti incidente con disagi alpoi su via di Casal Bertone altezza via Asinari di San Marzano file pere lavori in uscita dasulla via Salaria tra la tangenziale è l’aeroporto dell’Urbe rallentamenti e code sulla Cassia tra via di Grottarossa via della Giustiniana nelle due direzioni rallentamenti anche sulla Prenestina altezza via di Torrenova nulla da segnalare sul Raccordo Anulare lungo le due carreggiate domani pomeriggio ho appuntamento con lo sport per la decima edizione di We run Rome gara ...

