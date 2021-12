Traffico Roma del 30-12-2021 ore 11:30 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Luceverde Roma Ben ritrovati in studio Massimo veschi buongiorno aumenta il Traffico sul Raccordo Anulare e troviamo brevi Code in carreggiata esterna tra Appia e la Roma mentre in carreggiata interna si procede incolonnati tra Flaminia e Salaria restiamo in zona né per lavori si procede incolonnati sulla via Salaria nelle due direzioni Esattamente tra lo svincolo per il aeroporto dell’Urbe direzione Roma Centro e della tangenziale all’aeroporto in uscita dalla città code per lavori anche sulla via Pontina tra Castel Romano e Castel di Decima direzione Roma chiusa al Traffico per lavori urgenti via di San Giovanni Decollato da via della Misericordia a Piazza della Consolazione E col nuovo anno tornano le domeniche ecologiche insieme ai relativi blocchi della ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 dicembre 2021) LuceverdeBen ritrovati in studio Massimo veschi buongiorno aumenta ilsul Raccordo Anulare e troviamo brevi Code in carreggiata esterna tra Appia e lamentre in carreggiata interna si procede incolonnati tra Flaminia e Salaria restiamo in zona né per lavori si procede incolonnati sulla via Salaria nelle due direzioni Esattamente tra lo svincolo per il aeroporto dell’Urbe direzioneCentro e della tangenziale all’aeroporto in uscita dalla città code per lavori anche sulla via Pontina tra Castelno e Castel di Decima direzionechiusa alper lavori urgenti via di San Giovanni Decollato da via della Misericordia a Piazza della Consolazione E col nuovo anno tornano le domeniche ecologiche insieme ai relativi blocchi della ...

