Traffico Roma del 30-12-2021 ore 08:30 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati redazione Massimo Vischi si mantiene è scorrevole il Traffico in queste prime ore di giovedì 30 dicembre sulle strade della capitale regolare il sito anche sull'intero percorso del raccordo anulare per i lavori in corso si incontrano invece code sulla via Salaria in direzione del centro città tra lo svincolo per Fidene El aeroporto dell'Urbe intanto ci Segnala la temporanea chiusura al Traffico di via San Giovanni Decollato da via della Misericordia a Piazza della Consolazione bene per il momento è tutto nella per i dettagli di queste dal treno se potete sempre consultare il sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

