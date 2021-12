Torino, Rincon rifiuta il Brasile: restano vive le piste italiane (Di giovedì 30 dicembre 2021) Le strade tra Rincon e il Torino sono ormai destinate a separarsi: no al Brasile e resta viva la pista italiana per il centrocampista Tomas Rincon ormai è destinato a lasciare Torino. Le continue voci sulla sua possibile cessione fanno una prova ed ecco che il futuro in granata sembrano al capolinea. Il giocatore, secondo quanto riportato da Torinogranata, avrebbe rifiutato l’offerta del Internacional e resterebbe viva soltanto la pista italiana. Cagliari e Genoa restano alla finestra e cercano di studiare il colpo per la mediana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Le strade trae ilsono ormai destinate a separarsi: no ale resta viva la pista italiana per il centrocampista Tomasormai è destinato a lasciare. Le continue voci sulla sua possibile cessione fanno una prova ed ecco che il futuro in granata sembrano al capolinea. Il giocatore, secondo quanto riportato dagranata, avrebbeto l’offerta del Internacional e resterebbe viva soltanto la pista italiana. Cagliari e Genoaalla finestra e cercano di studiare il colpo per la mediana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

