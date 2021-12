Torino: Renzi, 'tutti dovrebbero leggere lettera Burzi' (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic (Adnkronos) - "Angelo Burzi era un uomo delle istituzioni. Era sotto indagine da anni per accuse che egli giudicava ingiuste. Si è tolto la vita la notte di Natale pensando di fare un gesto che aiutasse la sua famiglia a tornare a vivere. Perché quando sei sotto indagine in quel modo non è facile vivere, specie per chi ti sta accanto. Credo che nessuno possa giudicare ma tutti dovrebbero leggere queste parole. tutti. Politici, giornalisti, magistrati. tutti". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook, pubblicando la lettera che ha lasciato Burzi prima di togliersi la vita. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic (Adnkronos) - "Angeloera un uomo delle istituzioni. Era sotto indagine da anni per accuse che egli giudicava ingiuste. Si è tolto la vita la notte di Natale pensando di fare un gesto che aiutasse la sua famiglia a tornare a vivere. Perché quando sei sotto indagine in quel modo non è facile vivere, specie per chi ti sta accanto. Credo che nessuno possa giudicare maqueste parole.. Politici, giornalisti, magistrati.". Lo scrive Matteosu Facebook, pubblicando lache ha lasciatoprima di togliersi la vita.

