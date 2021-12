Torino: ordine avvocati Milano, 'giustizia sia più umana e giusta' (Di giovedì 30 dicembre 2021) Milano, 30 dic. (Adnkronos) - “Restare umani per essere giusti. Quando alcuni rappresentanti della magistratura non capiscono che la pena di un cittadino comincia nella sofferenza che produce il processo, quelle stesse persone stanno togliendo autorevolezza a tutta la giustizia italiana. A volte il dibattito interno alla giustizia non viene compreso dalla gente, ma in questo caso invece tutti comprendono la gravità di questa triste vicenda”. Lo afferma il presidente dell'ordine degli avvocati di Milano, Vinicio Nardo, sul suicidio di un consigliere regionale piemontese, Angelo Burzi, a causa della vicenda giudiziaria vissuta. “Ovviamente la cosa più tragica è la perdita di una vita umana che ci riporta ad un'emergenza permanente che si chiama ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021), 30 dic. (Adnkronos) - “Restare umani per essere giusti. Quando alcuni rappresentanti della magistratura non capiscono che la pena di un cittadino comincia nella sofferenza che produce il processo, quelle stesse persone stanno togliendo autorevolezza a tutta laitaliana. A volte il dibattito interno allanon viene compreso dalla gente, ma in questo caso invece tutti comprendono la gravità di questa triste vicenda”. Lo afferma il presidente dell'deglidi, Vinicio Nardo, sul suicidio di un consigliere regionale piemontese, Angelo Burzi, a causa della vicenda giudiziaria vissuta. “Ovviamente la cosa più tragica è la perdita di una vitache ci riporta ad un'emergenza permanente che si chiama ...

Advertising

6sempretu_alexo : @roserra757 Per le finals di tennis a Torino sono andati per ordine di acquisto, che mi sembra anche la cosa più gi… - OmceoTo : Obbligo vaccinale, circolare informativa dell'Ordine di Torino per i Medici di Medicina Generale - marcellaferr : @benireiser @borghi_claudio La famosa Silvana De Mari, sospesa dall'ordine dei medici di Torino, due condanne per diffamazione aggravata. - ellemme68 : @FrancescoOrdine Ricordiamo al sig.Ordine che l'anno scorso il Napoli ha solo rispettato le direttive di un'autorit… - halesia2004 : @dottorbarbieri Peccato che a Torino, mentre le Forze dell'Ordine sono occupati a controllare.i green pass, la delinquenza impazza. -