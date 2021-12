Torino | Calenda | ' lettera Burzi tragica e spietata | da leggere'

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Per cortesia leggete ladi #. È una testimonianza dignitosa,. È l'unica cosa che possiamo fare oggi per onorare la memoria di un uomo che avrei voluto conoscere. RIP". Lo scrive Carlosu twitter.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Torino Calenda

Il Tempo

...e mezzi un po' dettati dalle tempistiche elettorali' commenta il consigliere della lista... come Acea, su modello di quanto già avvenuto a Milano econ ottimi risultati'. ...Seavesse vinto a Roma, sarebbe una figura che metterebbe in seria difficoltà tutto il ... Ha poi riconquistato Roma, con un candidato del partito, così come è successo a. Ha vinto a ...Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Per cortesia leggete la lettera di #Burzi. È una testimonianza dignitosa, tragica e spietata. È l'unica cosa che possiamo fare oggi per onorare la memoria di un uomo che a ...Romanzo edificante per eccellenza, ad esso devo la scoperta del piacere della lettura e una certa attenzione alla dimensione morale dei fatti artistici e dei fatti della vita ...