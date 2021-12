Tina Cipollari e il flirt con Giucas Casella. Ecco cos'ha detto l'opinionista di "Uomini e donne" (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tina Cipollari e il flirt con Giucas Casella. Al Grande Fratello Vip il recluso Giucas Casella ha parlato dei suoi numerosi flirt, elencando anche fra le fortunate Tina Cipollari, la storica... Leggi su leggo (Di giovedì 30 dicembre 2021)e ilcon. Al Grande Fratello Vip il reclusoha parlato dei suoi numerosi, elencando anche fra le fortunate, la storica...

Advertising

Emycaiazzo22 : RT @BITCHYFit: Tina Cipollari frequentava Giucas Casella? Lei commenta e non smentisce #GFVIP - zazoomblog : Tina Cipollari si sbottona sul gossip con Giucas Casella: l’opinionista di Uomini e Donne fa una rivelazione -… - zazoomblog : Kikò Nalli nuovamente impegnato: come sono i rapporti con Tina Cipollari e con l’ex Ambra - #Nalli #nuovamente… - infoitcultura : Tina Cipollari e Gemma Galgani si alleano? Ecco la verità - Antico_Egitto : Uomini e Donne, 'sono stato a letto con lei'. Bomba su Tina Cipollari, il super-vip vuota il sacco (e lei non sment… -