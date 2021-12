“Ti meriti tutto”, Valentina Ferragni compleanno alternativo con dedica speciale del fidanzato – FOTO (Di giovedì 30 dicembre 2021) La piccola di casa Ferragni ieri ha compiuto gli anni ma ha festeggiato nel modo più insolito di tutti, accanto solo Luca Vezil che non la abbandona mai. Un secondo anno in solitaria per Valentina Ferragni che ieri ha festeggiato un nuovo compleanno (il 29esimo) in solitaria lontano da amici e familiari. In questi giorni L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 30 dicembre 2021) La piccola di casaieri ha compiuto gli anni ma ha festeggiato nel modo più insolito di tutti, accanto solo Luca Vezil che non la abbandona mai. Un secondo anno in solitaria perche ieri ha festeggiato un nuovo(il 29esimo) in solitaria lontano da amici e familiari. In questi giorni L'articolo proviene da YesLife.it.

