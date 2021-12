Theo Hernandez: Chelsea in agguato, ma il Milan lo blinda (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nonostante un 2021 tutt’altro che indimenticabile, tra infortuni e prestazioni non sempre positivi, Theo Hernandez resta uno dei più forti terzini in circolazione. Va da sè che non deve sorprendere la corte serrata delle big europee, ultima in ordine di tempo il Chelsea che si è messo sulle sue tracce, scontrandosi però con la volontà del Milan di non privarsene al punto da gettare le basi per il rinnovo di contratto. Perchè Theo Hernandez non lascerà il Milan? I rossoneri e soprattutto mister Pioli lo considerano un punto fermo dal quale non si può assolutamente prescindere. Di conseguenza il pressing del Chelsea, a caccia di un difensore di fascia dopo l’infortunio di Chiwell, non avrà un seguito, un pò come successo la scorsa stagione quando ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nonostante un 2021 tutt’altro che indimenticabile, tra infortuni e prestazioni non sempre positivi,resta uno dei più forti terzini in circolazione. Va da sè che non deve sorprendere la corte serrata delle big europee, ultima in ordine di tempo ilche si è messo sulle sue tracce, scontrandosi però con la volontà deldi non privarsene al punto da gettare le basi per il rinnovo di contratto. Perchènon lascerà il? I rossoneri e soprattutto mister Pioli lo considerano un punto fermo dal quale non si può assolutamente prescindere. Di conseguenza il pressing del, a caccia di un difensore di fascia dopo l’infortunio di Chiwell, non avrà un seguito, un pò come successo la scorsa stagione quando ...

