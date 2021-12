Tesla - Richiamo per oltre 475 mila Model 3 e S negli Usa

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Laha avviatoStati Uniti ildi475veicoli, poco meno del numero di consegne totali registrato l'anno scorso. La campagna, una tra le maggiori mai effettuate dalla Casa californiana, è stata notificata alla Highway Traffic Safety Administration il 21 dicembre scorso e riguarda diverse migliaia di esemplari dell'ammiragliaS e della berlina3 caratterizzati da difetti tali da accrescere il rischio di incidenti. I dettagli. Nello specifico, ilcoinvolge tutte le3 prodotte tra il 2017 e il 2020. Si tratta di 356.309 berline, per le quali è stato riscontrato un difetto al sistema di cablaggio delle telecamere per la retromarcia: l'apertura e la chiusura del cofano del bagagliaio ...

