Tesla - Richiamo per oltre 475 mila Model 3 e S negli Usa (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Tesla ha avviato negli Stati Uniti il Richiamo di oltre 475 mila veicoli, poco meno del numero di consegne totali registrate l'anno scorso. La campagna, una tra le maggiori mai effettuate dalla Casa californiana, è stata notificata alla Highway Traffic Safety Administration il 21 dicembre e riguarda diverse migliaia di esemplari dell'ammiraglia Model S e della berlina Model 3. I dettagli. Il Richiamo coinvolge tutte le Model 3 prodotte tra il 2017 e il 2020. Si tratta di 356.309 berline, per le quali è stato riscontrato un difetto al sistema di cablaggio delle telecamere per la retromarcia: l'apertura e la chiusura del cofano del bagagliaio potrebbero danneggiare i cavi, impedendo il corretto funzionamento della telecamera. In tal ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 30 dicembre 2021) Laha avviatoStati Uniti ildi475veicoli, poco meno del numero di consegne totali registrate l'anno scorso. La campagna, una tra le maggiori mai effettuate dalla Casa californiana, è stata notificata alla Highway Traffic Safety Administration il 21 dicembre e riguarda diverse migliaia di esemplari dell'ammiragliaS e della berlina3. I dettagli. Ilcoinvolge tutte le3 prodotte tra il 2017 e il 2020. Si tratta di 356.309 berline, per le quali è stato riscontrato un difetto al sistema di cablaggio delle telecamere per la retromarcia: l'apertura e la chiusura del cofano del bagagliaio potrebbero danneggiare i cavi, impedendo il corretto funzionamento della telecamera. In tal ...

Advertising

sole24ore : Tesla e sicurezza, richiamo per mezzo milione di vetture. La Borsa ignora - newsfinanza : Tesla e sicurezza, maxi richiamo negli Usa. La Borsa chiude un occhio - infoiteconomia : Tesla: titolo in controtendenza a Wall Street, richiamo per quasi 500mila auto - lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: Da Tesla il richiamo di quasi 500.000 auto: Ultimo appuntamento dell'anno per il podcast di mister gadget, che oggi sconf… - MrGadgetTech : Da Tesla il richiamo di quasi 500.000 auto: Ultimo appuntamento dell'anno per il podcast di mister gadget, che oggi… -