Terribile incidente | Leonardo muore la notte di Natale | domani l’ultimo saluto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Aveva cenato con la famiglia, doveva essere una vigilia dicome tante, una di quelle dove la parola d’ordine dovrebbe essere ‘felicità’. E invece, in pochi istanti, quella serenità si è spezzata perchéNardacci, giovane di 34 anni, è rimasto coinvolto in unstradale e ha perso la vita a bordo dell’auto guidata da un amico. Leggi anche:morto ladi: qualcuno lo soccorre e gli ruba il Rolex, l’appello per ritrovarlo Unschianto avvenuto laditra Sezze e Roccagorga, in provincia di Latina, poco dopo le 23: per cause da accertare l’auto sulla quale viaggiavanoe il suo amico, classe 1998, è uscita fuori strada, il 34enne è sbalzato fuori ...