Terapie intensive al 13%. Sette Regioni superano la soglia critica. Occupato il 17% dei posti letto Covid nei reparti ordinari (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il 13% dei posti letto in terapia intensiva, secondo l’ultimo monitoraggio dell’Agenas, è Occupato da pazienti con Covid-19 e il tasso cresce in 7 Regioni: Basilicata (arrivando al 3%) Calabria (15%), Campania (7%), Lazio (16%), Piemonte (16%), Sardegna (7%), Veneto (18%). Il tasso è, invece, stabile, ma comunque oltre la soglia del 10% (uno dei parametri per il passaggio in zona gialla), in Abruzzo e Emilia Romagna (13%), Friuli Venezia Giulia (15%), Marche (17%), Bolzano (18%), Toscana (14%). Si registra, invece, un calo nelle Terapie intensive di Liguria (17%), Lombardia (12%), Molise (3%), Pa Trento (23%). Il tasso delle intensive il 17 dicembre scorso era al 10% (leggi l’articolo). Continua a salire, raggiungendo il 17% a livello ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il 13% deiin terapia intensiva, secondo l’ultimo monitoraggio dell’Agenas, èda pazienti con-19 e il tasso cresce in 7: Basilicata (arrivando al 3%) Calabria (15%), Campania (7%), Lazio (16%), Piemonte (16%), Sardegna (7%), Veneto (18%). Il tasso è, invece, stabile, ma comunque oltre ladel 10% (uno dei parametri per il passaggio in zona gialla), in Abruzzo e Emilia Romagna (13%), Friuli Venezia Giulia (15%), Marche (17%), Bolzano (18%), Toscana (14%). Si registra, invece, un calo nelledi Liguria (17%), Lombardia (12%), Molise (3%), Pa Trento (23%). Il tasso delleil 17 dicembre scorso era al 10% (leggi l’articolo). Continua a salire, raggiungendo il 17% a livello ...

