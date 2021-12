Tennis | Rafael Nadal torna in campo dopo la quarantena per il Covid! Australian Open più vicini per lo spagnolo

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 dicembre 2021)il periodo di isolamento in seguito alla positività al Covid-19 (contratto con ogni probabilità in occasione del torneo di esibizione ad Abu Dhabi come altri suoi colleghi), èto finalmente ad allenarsi innella giornata di ieri.finita dunque per ilta maiorchino, risultato evidentemente negativo a uno o più tamponi e quindi pronto ad ultimare la sua preparazione in vista del primo Slam della nuova stagione. Al momento non è stata ancora confermata la partecipazione diagli2022, tuttavia gli ultimi indizi sembrano incoraggianti in tal senso. Il 35enne di Manacor, al rientroaver saltato tutta la seconda parte del 2021 ...