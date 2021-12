Tennis, Jannik Sinner modifica il suo gioco: più aggressività per essere imprevedibile (Di giovedì 30 dicembre 2021) E’ stato un 2021 convincente e molto formativo per Jannik Sinner. L’altoatesino, classe 2001, si è tolto la soddisfazione di vincere nell’annata quattro tornei, totalizzando 71 incontri e vincendone 49. Una percentuale di successo pari al 69% che gli ha permesso di chiudere in top-10 e quindi guardare con fiducia a quel che sarà. Nel giro di un’annata Sinner è passato dal n.37 al n.10 del mondo e questo è dettato dai riscontri citati e da una crescita nel suo gioco molto evidente. L’azzurrino ha fatto vedere in risposta sempre più efficacia e soprattutto nei tornei indoor ha messo in mostra un Tennis di pregevolissima fattura da questo punto di vista, supportato da un servizio in crescita. E’ un po’ così che si giustificano le vittorie nei tornei di Sofia (Bulgaria) e di Anversa (Belgio). Si parlava ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 dicembre 2021) E’ stato un 2021 convincente e molto formativo per. L’altoatesino, classe 2001, si è tolto la soddisfazione di vincere nell’annata quattro tornei, totalizzando 71 incontri e vincendone 49. Una percentuale di successo pari al 69% che gli ha permesso di chiudere in top-10 e quindi guardare con fiducia a quel che sarà. Nel giro di un’annataè passato dal n.37 al n.10 del mondo e questo è dettato dai riscontri citati e da una crescita nel suomolto evidente. L’azzurrino ha fatto vedere in risposta sempre più efficacia e soprattutto nei tornei indoor ha messo in mostra undi pregevolissima fattura da questo punto di vista, supportato da un servizio in crescita. E’ un po’ così che si giustificano le vittorie nei tornei di Sofia (Bulgaria) e di Anversa (Belgio). Si parlava ...

