Tennis | Dusan Lajovic dopo il forfait di Djokovic in ATP Cup | “Ancora incerta la sua presenza agli Australian Open”

(Di giovedì 30 dicembre 2021), nuovo n.1 della Serbia in ATP Cupla notizia delufficiale di Novak, ha parlato proprio dell’assenza del n.1 al mondo in occasione della conferenza stampa di presentazione del torneo a squadre in programma a Sydney dal 1° al 9 gennaio. “Siamo stati fino all’ultimo minuto ad aspettare la decisione di Novak. Siamo in costante contatto con lui e un giorno e mezzo fa ci ha confermato che non avrebbe giocato il torneo, ma non ci ha detto altro. Non ha dato nessuna spiegazione e noi non l’abbiamo chiesta“, dichiara alla stampa il n.33 del ranking mondiale in singolare.ha poi confermato l’incertezza a proposito della partecipazione (o meno) di Nole al primo Slam della stagione, che comincerà a Melbourne il 17 gennaio: “Ci ha anche detto che non ...

CosìLajovic , capitano team Serbia , su Novak Djokovic e la sua partecipazione agli Aus Open. Il campione, per il quale sono state ipotizzate esenzioni speciali sul vaccino per consentirgli ...'Il numero uno al mondo Novak Djokovic si è ritirato dall'Atp Cup. La Serbia rimane in gara e sarà guidata dal numero 33 del mondoLajovic'. Lo scrive l'organizzazione del torneo australiano, dopo settimane di incertezza sul punto. Il torneo inizierà sabato 1 gennaio alle 10 sia alla Ken Rosewall Arena che alla Qudos Bank ...Dusan Lajovic, nuovo n.1 della Serbia in ATP Cup dopo la notizia del forfait ufficiale di Novak Djokovic, ha parlato proprio dell'assenza del n.1 al mondo in occasione della conferenza stampa di prese ...Novak Djokovic is still hoping to play in the Australian Open, according to Serbian team-mate Dusan Lajovic. The world number one pulled out of the season-opening ATP Cup, which begins on Saturday, ...