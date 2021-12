Tennis | Anastasia Pavlyuchenkova positiva al Covid-19 appena sbarcata in Australia

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 dicembre 2021)è risultataal-19. Lata russa si è sottoposta a un tamponeine purtroppo il risultato non è stato quello auspicato. La finalista dell’ultimo Roland Garros ha comunicato di avere completato il ciclo vaccinale e che si stava preparando per la nuova stagione a Dubai: “Al momento sono in isolamento in un albergo apposito e sto rispettando tutti i protocolli del caso sotto la supervisione dei medici. Ora è importante che vi prendiate cura di voi stessi e degli altri. Io tornerò in camposarà sicuro per tutti. Prendetevi cura di voi stessi“. La numero 11 del ranking WTA dovrà verosimilmente saltare il WTA 250 a Melbourne previsto per la prossima settimana, con ...