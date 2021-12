Tamponi covid Milano, medici famiglia pronti a fare test (Di giovedì 30 dicembre 2021) medici di famiglia pronti a scendere in campo “con una task force” a Milano. Missione: aiutare a smaltire l’emergenza Tamponi provocata dall’esplosione di contagi covid e delle quarantene di positivi e dei loro contatti stretti, in attesa che intervengano anche le nuove misure, varate ieri a livello nazionale, a dare respiro. “faremo anche noi i test, stiamo mettendo insieme un gruppo di colleghi”, annuncia all’Adnkronos Salute Anna Pozzi, segretario provinciale di Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) Milano. “In questo periodo sul portale che ci è stato messo a disposizione dall’Ats Città metropolitana di Milano non riusciamo più a prescrivere i ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 dicembre 2021)dia scendere in campo “con una task force” a. Missione: aiutare a smaltire l’emergenzaprovocata dall’esplosione di contagie delle quarantene di positivi e dei loro contatti stretti, in attesa che intervengano anche le nuove misure, varate ieri a livello nazionale, a dare respiro. “mo anche noi i, stiamo mettendo insieme un gruppo di colleghi”, annuncia all’Adnkronos Salute Anna Pozzi, segretario provinciale di Fimmg (Federazione italianadina generale). “In questo periodo sul portale che ci è stato messo a disposizione dall’Ats Città metropolitana dinon riusciamo più a prescrivere i ...

