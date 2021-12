Supplenze docenti e ATA Covid, proroga al 31 marzo anche dei contratti scaduti il 22 o 23 dicembre (Di giovedì 30 dicembre 2021) proroga supplenza Covid docenti e ATA: il Ministero ha diffuso le prime indicazioni affinché le segreterie scolastiche possano operare per garantire la continuità. La data di scadenza dei nuovi contratti è il 31 marzo 2022, con la "promessa" di reperire le risorse per prolungarne la validità fino al termine delle lezioni, data diversa in base al calendario scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 dicembre 2021)supplenzae ATA: il Ministero ha diffuso le prime indicazioni affinché le segreterie scolastiche possano operare per garantire la continuità. La data di scadenza dei nuoviè il 312022, con la "promessa" di reperire le risorse per prolungarne la validità fino al termine delle lezioni, data diversa in base al calendario scolastico. L'articolo .

