Super Pass, Ffp2, quarantena. Nuove regole, istruzioni per l'uso (Di giovedì 30 dicembre 2021) Proprio nel giorno in cui l'Italia ha sfiorato i 100mila nuovi contagi, segnando un ulteriore record di casi giornalieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce Nuove regole per il contenimento della diffusione dell'epidemia. Il testo prevede Nuove misure in merito all'estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati. Non Passa per ora il fronte di chi chiedeva di estendere l'obbligo del Super Green Pass a tutte le categorie di lavoratori, né di renderlo generalizzato. Ecco tutte le Nuove regole. quarantena Chi è vaccinato. Il periodo di quarantena in caso di contatto ...

