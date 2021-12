Super green pass, stretta sui trasporti. Cambia anche la quarantena covid (Di giovedì 30 dicembre 2021) Super green pass, arriva la stretta del Consiglio dei ministri sui trasporti?. Cambiano anche le regole della quarantena covid, che ora sarà eliminata per chi è vaccinato con la terza dose. Il giro di vite è arrivato nella serata di ieri con un nuovo decreto, che sarà in vigore a partire dal prossimo 10 gennaio 2022 e fino alla fine dello stato d’emergenza. Sostanziali le novità sul pass rafforzato – che riguarda inoltre alberghi e ristoranti all’aperto – ma al prossimo Cdm potrebbero scattare ulteriori misure, quelle sul ‘Super documento verde’ obbligatorio anche sul lavoro e sulle quali ieri Lega e M5S hanno espresso dubbi. Decise quindi le capienze degli impianti all’aperto, stadi ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 dicembre 2021), arriva ladel Consiglio dei ministri sui?.nole regole della, che ora sarà eliminata per chi è vaccinato con la terza dose. Il giro di vite è arrivato nella serata di ieri con un nuovo decreto, che sarà in vigore a partire dal prossimo 10 gennaio 2022 e fino alla fine dello stato d’emergenza. Sostanziali le novità sulrafforzato – che riguarda inoltre alberghi e ristoranti all’aperto – ma al prossimo Cdm potrebbero scattare ulteriori misure, quelle sul ‘documento verde’ obbligatoriosul lavoro e sulle quali ieri Lega e M5S hanno espresso dubbi. Decise quindi le capienze degli impianti all’aperto, stadi ...

Advertising

sportface2016 : +++Faq #Governo: dal 10 gennaio obbligo super green pass (vaccinazione o certificato di guarigione) anche per tutti… - GiovaQuez : Trasporto pubblico locale Dal 10 gennaio servirà il super Green pass Stadi Capienza massima al 50% per impianti al… - petergomezblog : Omicron, il parere del Cts: quarantena ridotta a 5 giorni (con tampone) per chi ha il booster. A breve il Cdm: sul… - sferriam : RT @Lorenzo62752880: Cioè si discute di obbligo o di super green pass al lavoro mentre in Portogallo, il Paese più vaccinato al mondo, é re… - BerliozPG : RT @scannavo: il nodo più complicato, il 'super-green pass' ai lavoratori si rimanda a nuovo #CDM , dice Giorgetti. Resta solo l'abolizione… -