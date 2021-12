Super Green Pass (quasi) per andare al lavoro: senza vaccino niente bus e treni (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il giro di vite sul mondo del lavoro non è arrivato. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, viste il muro sollevato da alcuni Ministri, ha deciso di rimandare ogni decisione in quella direzione ai primi giorni di gennaio. Per il momento, però, il governo ha varato nuove misure che prevedono l’estensione del Super Green Pass ai trasporti: come già accade su treni (a lunga o media percorrenza) e aerei, occorrerà la certificazione verde rafforzata anche per utilizzare i mezzi pubblici urbani e regionali. Super Green Pass trasporti, cosa prevede il decreto del governo La misura, così come tutte le nuove indicazioni che riguardano altre attività, entrerà in vigore dal prossimo 10 di gennaio. E, come riportato dal comunicato stampa, le ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il giro di vite sul mondo delnon è arrivato. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, viste il muro sollevato da alcuni Ministri, ha deciso di rimogni decisione in quella direzione ai primi giorni di gennaio. Per il momento, però, il governo ha varato nuove misure che prevedono l’estensione delai trasporti: come già accade su(a lunga o media percorrenza) e aerei, occorrerà la certificazione verde rafforzata anche per utilizzare i mezzi pubblici urbani e regionali.trasporti, cosa prevede il decreto del governo La misura, così come tutte le nuove indicazioni che riguardano altre attività, entrerà in vigore dal prossimo 10 di gennaio. E, come riportato dal comunicato stampa, le ...

