Super Green Pass per lavorare? Il decreto è stato solo rimandato (Di giovedì 30 dicembre 2021) Se ne è parlato e anche discusso, ma ogni decisione in merito è stata rinviata ai primi giorni di gennaio quando il Consiglio dei Ministri si riunirà nuovamente per decidere eventuali nuovi regole per il contenimento della pandemia. Non è Passata, dunque, la linea delle Regioni, del Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e del Presidente del Consiglio Mario Draghi di estendere l'utilizzo del Super Green Pass all'interno mondo del lavoro (dipendenti e autonomi). L'ipotesi era stata paventata nel corso delle scorse settimane, ma ha trovato la resistenza di alcuni partiti. Ma il capo del governo spingerà in quella direzione fin dai primi giorni del nuovo anno. Super Green Pass lavoro, la decisione è rinviata all'inizio di gennaio A rompere gli indugi su ...

