Super Green pass, ecco come ottenere la Certificazione verde - ISTRUZIONI (Di giovedì 30 dicembre 2021) Super Green pass, ecco come ottere la Certificazione verde. Chi è vaccinato o è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi resterà libero di andare al ristorante, al cinema, allo stadio. Non sarà necessario... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 30 dicembre 2021)ottere la. Chi è vaccinato o è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi resterà libero di andare al ristorante, al cinema, allo stadio. Non sarà necessario...

Advertising

sportface2016 : +++Faq #Governo: dal 10 gennaio obbligo super green pass (vaccinazione o certificato di guarigione) anche per tutti… - GiovaQuez : Trasporto pubblico locale Dal 10 gennaio servirà il super Green pass Stadi Capienza massima al 50% per impianti al… - petergomezblog : Omicron, il parere del Cts: quarantena ridotta a 5 giorni (con tampone) per chi ha il booster. A breve il Cdm: sul… - Italia_Notizie : Super green pass al lavoro, Giorgetti fa asse con i 5 Stelle per bloccare i «rigoristi». Draghi media, poi la stret… - carlo_conforti : RT @Svero__: I leghisti e i 5S si sono opposti al super green pass per lavorare però lo hanno approvato sui mezzi pubblici che sono usati a… -