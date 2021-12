Super green pass al lavoro, Giorgetti fa asse con i 5 Stelle per bloccare i «rigoristi». Draghi media, poi la stretta (Di giovedì 30 dicembre 2021) Non sarà più necessaria la quarantena dopo contatti con positivi per chi ha fatto la terza dose oppure la seconda da meno di 4 mesi Leggi su corriere (Di giovedì 30 dicembre 2021) Non sarà più necessaria la quarantena dopo contatti con positivi per chi ha fatto la terza dose oppure la seconda da meno di 4 mesi

sportface2016 : +++Faq #Governo: dal 10 gennaio obbligo super green pass (vaccinazione o certificato di guarigione) anche per tutti… - GiovaQuez : Trasporto pubblico locale Dal 10 gennaio servirà il super Green pass Stadi Capienza massima al 50% per impianti al… - petergomezblog : Omicron, il parere del Cts: quarantena ridotta a 5 giorni (con tampone) per chi ha il booster. A breve il Cdm: sul… - AnnieFarewell : RT @AuroraLittleSun: Ho appena saputo che il super green pass è stato esteso anche sui trasporti pubblici… Non possiamo più studiare, lavor… - Sole665031592 : RT @GiovaQuez: Trasporto pubblico locale Dal 10 gennaio servirà il super Green pass Stadi Capienza massima al 50% per impianti all'aperto… -