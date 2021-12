Storie Italiane non è andato in onda: il motivo e data di ritorno (Di giovedì 30 dicembre 2021) Quanti si sono collegati su Rai1 il 30 dicembre 2021 hanno ricevuto un'amara sorpresa: Storie Italiane non era in onda. Il programma condotto da Eleonora Daniele non andrà in onda neanche nella mattinata di venerdì 31 dicembre. Scopriamo quando torna in scena e perché Viale Mazzini ha fatto questa scelta. Storie Italiane: saltano le puntate del 30 e del 31 dicembre 2021 Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele, è il programma di punta della mattina di Rai1. Il format in onda cinque giorni su sette riscuote ascolti ottimi ed è proprio per questo che la scelta fatta dai vertici di Viale Mazzini sembra assurda. Ovviamente, ci riferiamo alla decisione di non mandare in onda la trasmissione nelle mattinate di giovedì ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 30 dicembre 2021) Quanti si sono collegati su Rai1 il 30 dicembre 2021 hanno ricevuto un'amara sorpresa:non era in. Il programma condotto da Eleonora Daniele non andrà inneanche nella mattinata di venerdì 31 dicembre. Scopriamo quando torna in scena e perché Viale Mazzini ha fatto questa scelta.: saltano le puntate del 30 e del 31 dicembre 2021, condotto da Eleonora Daniele, è il programma di punta della mattina di Rai1. Il format incinque giorni su sette riscuote ascolti ottimi ed è proprio per questo che la scelta fatta dai vertici di Viale Mazzini sembra assurda. Ovviamente, ci riferiamo alla decisione di non mandare inla trasmissione nelle mattinate di giovedì ...

Advertising

KellyPley : RT @ednadinotte: STORIE ITALIANE PARLANO DEL CASO MARIO BIONDO E DI EMME TEAM. NUOVAMENTE... - SantinaBiondo : RT @ednadinotte: STORIE ITALIANE PARLANO DEL CASO MARIO BIONDO E DI EMME TEAM. NUOVAMENTE... - pelottino : @storie_italiane @eleonoradaniele Buone feste anche a voi tutti. Ci vediamo il 3 Gennaio. - VigilanzaT : #AscoltiTv: La Rai è PAGATA DAL CANONE per fare servizio pubblico, e ieri ha trasmesso Storie Italiane per presidia… - storie_italiane : Oggi invece di #storieitaliane andrà in onda #DreamsRoad2021, appuntamento con la nostra diretta a partire dal 3 ge… -