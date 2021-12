Steve Jobs ci ha indicato la strada | noi Gen Z cambieremo il mondo

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono ottimista. Una parola difficile da sentire e pronunciare di questi tempi. Eppure io lo sono. Nonostante le mille preoccupazioni per il clima e per il periodo di grande incertezza che stiamo vivendo ho altrettanti mille motivi per guardare con ottimismo al domani. D’altronde è insito nel mio dna l’ottimismo o forse dovrei dire nel ‘nostro dna’. Quelli della mia Generazione (Gen Z) sono tendenzialmente convinti di poter cambiare il. Ci informiamo, studiamo e ci impegniamo affinché le cose cambino. Abbiamo una mentalità globale, siamo flessibili e grazie alla nostra autocoscienza riusciamo a proporre soluzioni efficaci. Come diceva un signore chiamato“coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare ildi solito lo fanno” - pare che sia proprio il nostro caso. Non c’è motivo di ...