Stefano De Martino | “In passato ho alimentato inconsapevolmente il gossip Sanremo? Oggi direi di no | ecco perché”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Si è fatto conoscere al grande pubblico con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nel 2009. Poi per il flirt con Emma Marrone e infine per il matrimonio con Belén Rodriguez (un tira e molla che si è concluso definitivamente nel maggio 2020). Abbandonata la danza, adesso Deha “trovato un’altra vocazione” che gli permette di “esprimersi al meglio”, ovvero la televisione. L’ex ballerino è ora in tv con nuovo programma in seconda serata su Rai 2, Bar Stella. Anche di questo ha parlato a Fanpage, a cui si è raccontato tra, presente e desideri futuri, soffermandosi specialmente sui primi passi mossi nel mondo dello spettacolo. “In qualche modo non mi sono sentito subito accettato, forsegiovane. Anche se nel mio caso mi ha aiutato il percorso televisivo precedente. Ho sempre percepito una sorta di adozione da ...