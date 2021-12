Stefano Accorsi e Giovanna Mezzogiorno: tutta la verità sulla rottura (Di giovedì 30 dicembre 2021) Stefano Accorsi e Giovanna Mezzogiorno: la coppia che scoppia, ecco tutta la verità sulla loro drammatica rottura. Ecco i dettagli della vicenda Con una carriera ricca di successi Stefano Accorsi continua ad essere un sex symbol ed uno tra gli attori più amati ed affermati del palinsesto televisivo. Recentemente è tornato nelle sale con un lungometraggio d’esordio di Leonardo D’Agostini. Un ritorno importante come lui stesso ha dichiarato: “Sono stato in Francia nove anni, girando solo quattro film in Italia. Per fortuna ho fatto dei film francesi. Gli ultimi anni in cui ho vissuto a Parigi ho temuto che il cinema italiano non mi cercasse più.” Giovanna Mezzogiorno e ... Leggi su topicnews (Di giovedì 30 dicembre 2021): la coppia che scoppia, eccolaloro drammatica. Ecco i dettagli della vicenda Con una carriera ricca di successicontinua ad essere un sex symbol ed uno tra gli attori più amati ed affermati del palinsesto televisivo. Recentemente è tornato nelle sale con un lungometraggio d’esordio di Leonardo D’Agostini. Un ritorno importante come lui stesso ha dichiarato: “Sono stato in Francia nove anni, girando solo quattro film in Italia. Per fortuna ho fatto dei film francesi. Gli ultimi anni in cui ho vissuto a Parigi ho temuto che il cinema italiano non mi cercasse più.”e ...

