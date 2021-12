Stangata bollette da gennaio: +55% per la luce, +41,8% per il gas nel primo trimestre del 2022 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nonostante gli aiuti e gli interventi del Governo, a gennaio 2022 è in arrivo una vera e propria Stangata per le bollette di luce e gas. Secondo le ultime stime riportate da Arera, per il primo trimestre del nuovo anno ci si possono aspettare aumenti di oltre il 50% per la luce e oltre il 40% per il gas. Potenziati i bonus per aiutare le famiglie in difficoltà. Aumentano le bollette di luce e gas da gennaio 2022: i dati di Arera Il record di rialzi nel prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso, riporta l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, avrà conseguenze dirette per le bollette degli italiani già a partire dal primo ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nonostante gli aiuti e gli interventi del Governo, aè in arrivo una vera e propriaper ledie gas. Secondo le ultime stime riportate da Arera, per ildel nuovo anno ci si possono aspettare aumenti di oltre il 50% per lae oltre il 40% per il gas. Potenziati i bonus per aiutare le famiglie in difficoltà. Aumentano ledie gas da: i dati di Arera Il record di rialzi nel prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso, riporta l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, avrà conseguenze dirette per ledegli italiani già a partire dal...

Advertising

NicolaPorro : ?? Il Paese a rischio paralisi per le assurde regole sanitarie, la stangata bollette in arrivo e la folla guerra al… - RaiNews : Stangata bollette luce e gas da Gennaio, prezzi aumentati in tutta Europa - sole24ore : Bollette, stangata di Capodanno: luce +55%, gas +41,8% - fseviareggio : RT @iltirreno: Dal 1° gennaio la tariffa della luce salirà del 55% mentre quella del gas crescerà del 41,8%. Una stangata, nonostante gli i… - Giogio47658624 : RT @ElioLannutti: Bollette, la stangata di Capodanno: elettricità 55% e gas 41,8% -