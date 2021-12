“Stai attenta a non divulgare sciocchezze pericolose” | bufera su Diana Del Bufalo Cosa è successo?

(Di giovedì 30 dicembre 2021) L’attriceDelè finita al centro del mirino delle critiche di tutta Italia dopo una diretta Instagram e un successivo messaggio aggiunti alle sue stories. L’attrice ha detto in diretta di non essersi vaccinata sotto consiglio del suo medico curante a causa di alcune condizioni fisiche congenite. Questa dichiarazione ha scatenato una valanga d’odio nei suoi confronti davvero inarrestabile. LEGGI ANCHE => “Oggi ho ricevuto un colpo al cuore”: il dolore di Cruciani per la morte di Mauro da Mantova, ucciso dal Covid Alla pioggia di critiche ha risposto appunto con una storia Instagram, dove ha scritto: “Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo – ha scritto – ho da subito capito che ‘cerano due tipi di giornalisti: quello che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre pur di fare un titolone acchiappa ...

marcoluci1 : RT @bubinoblog: 'CARA DIANA DELLE BUFALE, STAI ATTENTA...': LUCARELLI SHOW CONTRO L'ATTRICE NON VACCINATA - Mak__j__ : @losateresita Grazie le parole gentili arrivano sempre al cuore, ma mi raccomando quando servono quelle meno gentil… - z93sw : @94NewRomantics se ti rapiscono i francesi poi ci manchi stai attenta - cercandotatami : @senzalattosi0 amoooooooo ahahahahahahahh la prima volta e’ sempre cosi comunque con le unghia stai attenta perche… - YYunkie : @NoWithLou @elikook97 stai attenta non credo -

Ultime Notizie dalla rete : Stai attenta

Periodico Italiano

a non divulgare sciocchezze pericolose, cara Diana DELLE BUFALE. E se le divulghi poi non dare la colpa ai giornalisti cattivi, abitudine tipica dei no vax per giunta, grazie'. La ...a non divulgare sciocchezze pericolose, cara Diana DELLE BUFALE. E se le divulghi poi non dare la colpa ai giornalisti cattivi, abitudine tipica dei no vax per giunta, grazie'.Una star della serie Star Wars: The Book of Boba Fett ha rivelato come è stata realizzata una delle citazioni ai film della saga.L'attrice romana Diana Del Bufalo è finita nelle ultime ore nell'occhio del ciclone dopo aver detto di non essersi vaccinata contro il Covid perchè sconsigl ...