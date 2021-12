Stadio Olimpico | si avvicina l’intitolazione a Paolo Rossi

Advertising

VincyRea : Stadio Olimpico Paolo Rossi (Campione del mondo e di Totonero) - Cuccioloterzo : RT @Luca100celleASR: Intitolà lo stadio Olimpico a un condannato pe calcioscommesse è come intitolà un’asilo comunale a Annamaria Franzoni - GiornaleVicenza : Avviato l'iter. La vedova: «Sono commossa, è una notizia che mi rende felice. Paolo è un eroe nazionale»… - laziopress : Stadio Olimpico intitolato a Paolo Rossi: la Camera approva Odg - m346m339 : RT @Agenzia_Ansa: Con 387 voti a favore la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno con il quale impegna il governo a valutare… -

Ultime Notizie dalla rete : Stadio Olimpico

...75% che aveva permesso in questi ultimi mesi a decine di migliaia di tifosi di tornare allo. ...la Juventus del 9 gennaio già aveva venduto biglietti per più del 50% della capienza dell'. ...Con 387 voti a favore la Camera dei deputati ha approvato stamane un ordine del giorno con il quale impegna il governo a valutare la possibilità di intestare a Paolo Rossi lodi Roma. Lo rende noto il deputato Pierantonio Zanettin (Fi), primo firmatario della proposta. Paolo Rossi, campione del mondo con la Nazionale italiana e protagonista assoluto di quei ...Il Governo valuterà la possibilità di cambiare il nome dell'impianto. Le parole della moglie dell'ex campione azzurro: "Mi fa piacere che la politica si stia muovendo" ...Arriva l’ok per il cambio di nome Il deputato Pierantonio Zanettin ha annunciato l’approvazione per l’intitolazione dello Stadio Olimpico di Roma a Paolo Rossi da parte della Camera dei Deputati. Sono ...