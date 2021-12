Stadio Olimpico intitolato a Paolo Rossi, c’è il sì della Camera (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lo Stadio Olimpico potrebbe essere intitolato a Paolo Rossi, l’attaccante campione del mondo scomparso pochi mesi fa. L’idea è in piedi da tempo, oggi ha fatto un passo deciso verso la conferma. La Camera dei Deputati ha infatti approvato l’ordine del giorno, proposto dal deputato Pierantonio Zanettin (Fi), con il quale impegna il governo a valutare la possibilità di intitolare all’ex attaccante azzurro l’Olimpico. Il sì è arrivato con 387 voti a favore e ha commosso la moglie di Pablito, Federica Cappelletti: “E’ una notizia che mi rende felice”, è il suo commento. “Ringrazio l’onorevole Zanettin e anche la sottosegretaria Valentina Vezzali per l’impegno profuso, spero davvero che inizi un percorso che alla fine porti all’intitolazione a Paolo dello ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lopotrebbe essere, l’attaccante campione del mondo scomparso pochi mesi fa. L’idea è in piedi da tempo, oggi ha fatto un passo deciso verso la conferma. Ladei Deputati ha infatti approvato l’ordine del giorno, proposto dal deputato Pierantonio Zanettin (Fi), con il quale impegna il governo a valutare la possibilità di intitolare all’ex attaccante azzurro l’. Il sì è arrivato con 387 voti a favore e ha commosso la moglie di Pablito, Federica Cappelletti: “E’ una notizia che mi rende felice”, è il suo commento. “Ringrazio l’onorevole Zanettin e anche la sottosegretaria Valentina Vezzali per l’impegno profuso, spero davvero che inizi un percorso che alla fine porti all’intitolazione adello ...

