Stadi, si torna indietro: la capienza torna al 50%. Le nuove disposizioni (Di giovedì 30 dicembre 2021) torna al 50% la capienza negli Stadi Passo indietro per la presenza del pubblico negli Stadi. È di ieri sera la novità che la capienza negli impianti sportivi all'aperto passa dal 75% al 50%. Ecco le nuove linee guida per poter assistere agli eventi sportivi. Allo Stadio si entrerà con il green pass rafforzato, come già previsto dalle norme attualmente in vigore, e indossando obbligatoriamente mascherine FFP2. Quindi per poter entrare sarà necessario essere vaccinati (il green pass scatta dopo 15 giorni dalla prima dose) o guariti dal Coronavirus da meno di sei mesi. I nuovi limiti dovrebbero entrare in vigore già dalla ripresa del campionato prevista per il 6 gennaio. L'articolo proviene da intermagazine.

