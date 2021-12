Stadi, la capienza cala al 50%. Il Napoli e altri 6 club di serie A sospendono la vendita dei biglietti (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono sette i club di serie A che hanno sospeso la vendita dei biglietti per partite interne di gennaio alla luce della riduzione della capienza degli Stadi al 50% annunciata dal governo con la nuova stretta anti-Covid. Si tratta di Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Roma. La nuova restrizione costringerà molti club a rimborsare una parte dei biglietti venduti: per Roma-Juve, ad esempio, sono stati staccati 42mila tagliandi (compresi gli abbonati), ma la capienza al 50% fa scendere gli spettatori a 30mila, quindi un’eccedenza di 12mila posti. L’Atalanta ha fermato la bendita dei tagliandi per la sfida dell’Epifania con il Torino in programma alle 16.30 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono sette idiA che hanno sospeso ladeiper partite interne di gennaio alla luce della riduzione delladeglial 50% annunciata dal governo con la nuova stretta anti-Covid. Si tratta di Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, Lazio,e Roma. La nuova restrizione costringerà moltia rimborsare una parte deivenduti: per Roma-Juve, ad esempio, sono stati staccati 42mila tagliandi (compresi gli abbonati), ma laal 50% fa scendere gli spettatori a 30mila, quindi un’eccedenza di 12mila posti. L’Atalanta ha fermato la bendita dei tagliandi per la sfida dell’Epifania con il Torino in programma alle 16.30 al Gewissum di Bergamo. Il ...

