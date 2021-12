Stadi: capienza al 50%, biglietti bloccati: il comunicato del Napoli (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il nuovo decreto del governo Draghi ha ridotto la capienza degli Stadi al 50%, il Napoli blocca la vendita dei biglietti per Barcellona, Sampdoria e Fiorentina. Dopo l’ultimo consiglio dei ministri, si è deciso di prendere dei provvedimenti per fermare l’avanzata della quarta ondata del Covid 19 in Italia. Tra le disposizioni del governo ci sono anche quelle in materia di manifestazioni sportive. In particolare gli Stadi dovranno tornare ad una capienza del 50%, mentre per gli impianti al chiuso potranno entrare solo il 35% delle persone, rispetto ai posti disponibili. Un passo indietro per il calcio e lo sport italiano. Napoli blocca biglietti per Barcellona, Fiorentina e Samp Anche il Napoli è dovuto intervenire per ridefinire la ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il nuovo decreto del governo Draghi ha ridotto ladeglial 50%, ilblocca la vendita deiper Barcellona, Sampdoria e Fiorentina. Dopo l’ultimo consiglio dei ministri, si è deciso di prendere dei provvedimenti per fermare l’avanzata della quarta ondata del Covid 19 in Italia. Tra le disposizioni del governo ci sono anche quelle in materia di manifestazioni sportive. In particolare glidovranno tornare ad unadel 50%, mentre per gli impianti al chiuso potranno entrare solo il 35% delle persone, rispetto ai posti disponibili. Un passo indietro per il calcio e lo sport italiano.bloccaper Barcellona, Fiorentina e Samp Anche ilè dovuto intervenire per ridefinire la ...

Advertising

sportface2016 : +++#Stadi, passo indietro del Governo: capienza di nuovo ridotta, si torna al 50% all'aperto e al 35% per i palazzetti+++#COVID19 - GiovaQuez : Trasporto pubblico locale Dal 10 gennaio servirà il super Green pass Stadi Capienza massima al 50% per impianti al… - FBiasin : #Stadi: torna la #capienza al 50% e la mitica “disposizione a scacchiera”. Avete presente? Quella che vale per i… - vivodijuvee : RT @Agenzia_Ansa: Approvato dal CdM il nuovo decreto anti-Covid: niente quarantena per i vaccinati da meno di 4 mesi e per chi ha fatto il… - Agenzia_Ansa : Approvato dal CdM il nuovo decreto anti-Covid: niente quarantena per i vaccinati da meno di 4 mesi e per chi ha fat… -