Stadi al 50%: Bologna e Lazio sospendono la vendita dei biglietti (Di giovedì 30 dicembre 2021) La notizia che il governo ha riportato la capienza degli Stadi al 50% continua a scuotere le società. Durante la cabina di regia del 29 dicembre infatti, si è deciso per alcuni misure cautelari in modo da fronteggiare l’emergenza pandemica. Alcune di esse, tra cui Lazio e Bologna, hanno fatto uscire dei comunicati per quanto riguarda l’annullamento della vendita dei biglietti per le prossime gare di campionato. Lazio: “La S.S. Lazio comunica di aver bloccato al momento la vendita dei tagliandi inerenti la gara del 6 gennaio con l’Empoli, in attesa delle disposizioni dettagliate del nuovo provvedimento del Consiglio dei Ministri. Comunicheremo al più presto la partenza della vendita”. Bologna: “Il ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) La notizia che il governo ha riportato la capienza deglial 50% continua a scuotere le società. Durante la cabina di regia del 29 dicembre infatti, si è deciso per alcuni misure cautelari in modo da fronteggiare l’emergenza pandemica. Alcune di esse, tra cui, hanno fatto uscire dei comunicati per quanto riguarda l’annullamento delladeiper le prossime gare di campionato.: “La S.S.comunica di aver bloccato al momento ladei tagliandi inerenti la gara del 6 gennaio con l’Empoli, in attesa delle disposizioni dettagliate del nuovo provvedimento del Consiglio dei Ministri. Comunicheremo al più presto la partenza della”.: “Il ...

