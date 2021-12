Squid Game, arriva la terza stagione? Ecco le parole del regista e di Netflix (Di giovedì 30 dicembre 2021) Squid Game è stata tra le serie più viste su Netflix, al punto che si è subito pensato di dare luogo ad una seconda stagione. Questo, però, non è tutto, in quanto pare che sia in cantiere anche una terza stagione. A dare qualche delucidazione in più su questo tema è stato il regista della serie Hwang Dong-hyuk. Nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente coreana KBS ripresa da The Korea Times, infatti, il protagonista ha fatto delle interessanti rivelazioni. Scopriamo cosa è emerso. Le parole del regista di Squid Game su seconda e terza stagione In queste ore sono sopraggiunte delle notizie molto interessanti inerenti Squid ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 30 dicembre 2021)è stata tra le serie più viste su, al punto che si è subito pensato di dare luogo ad una seconda. Questo, però, non è tutto, in quanto pare che sia in cantiere anche una. A dare qualche delucidazione in più su questo tema è stato ildella serie Hwang Dong-hyuk. Nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente coreana KBS ripresa da The Korea Times, infatti, il protagonista ha fatto delle interessanti rivelazioni. Scopriamo cosa è emerso. Ledeldisu seconda eIn queste ore sono sopraggiunte delle notizie molto interessanti inerenti...

