Spezia | altri tre giocatori positivi al Coronavirus | il comunicato

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Lohadi aver trovatotrenel gruppo squadra dopo l’ultimo giro di tamponi Sale il numero dinello. Gli ultimi ad aggiungersi all’elenco sono Manaj, Hristov e Nzola.– «LoCalcio comunica che, i tamponi di controllo effettuati questo pomeriggio, hanno evidenziato latà in modalità asintomatica, dei calciatori Rey Manaj, Petko Hristov e Mbala Nzola, maturata nel corso della sosta natalizia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Spezia altri

ASCOLTA Loha comunicato di aver trovatotre positivi nel gruppo squadra dopo l'ultimo giro di tamponi Sale il numero di giocatori positivi nello. Gli ultimi ad aggiungersi all'elenco sono Manaj, Hristov e Nzola. Dopo Kovalenko e un collaboratore tecnico, dai tamponi emergono altri tre positivi. Oggi la ripresa degli allenamenti, confermato Thiago Motta come allenatore