“Speranze finite”. Il corpo di Claudio ritrovato proprio lì: era scomparso da casa il giorno di Natale (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sono finite le Speranze di ritrovare in vita Claudio Gallo, scomparso da casa nel giorno di Natale. L’uomo, 53 anni, originario di Marcignano nei pressi di Pavia è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri. A quanto si apprende il corpo è stato trovato riverso in un fossato d’irrigazione nei campi in località Cascina Brusada, tra la frazione Divisa e il centro abitato di Marcignago. Dalle prime indiscrezioni non sembrano essere stati trovati segni o tracce che lascino ipotizzare cause di morte violenta. Quel che è accaduto potrà essere chiarito dall’esame autoptico e dagli altri accertamenti. Molto probabilmente quindi Claudio Gallo è stato colto da malore. A lanciare l’allarme era stata la moglie Morena. Per le ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) Sonoledi ritrovare in vitaGallo,daneldi. L’uomo, 53 anni, originario di Marcignano nei pressi di Pavia è statonel pomeriggio di ieri. A quanto si apprende ilè stato trovato riverso in un fossato d’irrigazione nei campi in località Cascina Brusada, tra la frazione Divisa e il centro abitato di Marcignago. Dalle prime indiscrezioni non sembrano essere stati trovati segni o tracce che lascino ipotizzare cause di morte violenta. Quel che è accaduto potrà essere chiarito dall’esame autoptico e dagli altri accertamenti. Molto probabilmente quindiGallo è stato colto da malore. A lanciare l’allarme era stata la moglie Morena. Per le ...

