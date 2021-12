Sorpresa Tottenham | il giocatore già pronto all’addio?

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Potrebbe agià essere vicina alla fine l’avventura di Pierluigi Gollini al. Arrivato in estate dall’Atalanta per il post Lloris il portiere italiano potrebbe lasciare gli Spurs. Secondo talkSPORT infatti Antonio Conte non sarebbe convinto dell’utilità di Gollini all’interno della sua idea di calcio. Conte ha pronunciato infatti parole di elogio nei confronti di Hugo Lloris, portiere titolare e capitano dei londinesi, allontanando un suo possibile addio a fine stagione e riponendo speranza in un prolungamento di contratto del francese. Per questo motivo la presenza di Gollini apparirebbe “superflua” e l’allenatore ex Inter non si opporrebbe a una cessione dell’ex atalantino. Thomas Cambiaso