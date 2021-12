“Sono pronto”. Nicola Vivarelli sgancia la bomba, lo dice dopo il suo burrascoso addio a UeD (Di giovedì 30 dicembre 2021) Meno di un anno fa Nicola Vivarelli aveva dato il suo addio a Uomini e Donne. In mezzo tante liti con Armando Incarnato il corteggiamento a Gemma Galgani con la loro frequentazione che aveva fatto parecchio discutere per la differenza d’età. Il fattore anagrafico none era mai stato un problema, ha sempre detto Nicola Vivarelli, anche se in realtà la relazione con la torinese over 70 non è mai decollata. Poi il ritorno in studio, sempre nella scorsa stagione, che non era stato per niente indolore. Anzi, Nicola Vivarelli era finito spesso e volentieri nel mirino delle critiche fuori e dentro lo studio. dopo essere rientrato nella trasmissione di Canale 5 aveva subito deciso di andare a cena con Gemma Galgani per un chiarimento e questo gesto, che ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) Meno di un anno faaveva dato il suoa Uomini e Donne. In mezzo tante liti con Armando Incarnato il corteggiamento a Gemma Galgani con la loro frequentazione che aveva fatto parecchio discutere per la differenza d’età. Il fattore anagrafico none era mai stato un problema, ha sempre detto, anche se in realtà la relazione con la torinese over 70 non è mai decollata. Poi il ritorno in studio, sempre nella scorsa stagione, che non era stato per niente indolore. Anzi,era finito spesso e volentieri nel mirino delle critiche fuori e dentro lo studio.essere rientrato nella trasmissione di Canale 5 aveva subito deciso di andare a cena con Gemma Galgani per un chiarimento e questo gesto, che ...

